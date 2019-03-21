Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 23 марта

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 23 марта в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

председатель Гомельского областного Совета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

председатель Минского областного Совета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Доманевский Владимир Викторович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-