Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 25 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 25 мая в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (8 016 221 31 21),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (8 021 222 22 22),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (8 023 233 12 37),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (8 015 273 56 44),

председатель Минского облисполкома Исаченко Анатолий Михайлович (8 017 500 41 60),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Акулич Василий Иванович (8 022 250 18 69),

первый заместитель председателя Мингорисполкома Римашевский Федор Викторович (8 017 222 44 44).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-