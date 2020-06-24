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24 июня 2020, 15:41

Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня

Фото из архива
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 27 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Заяц Леонид Константинович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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