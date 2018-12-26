Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 29 декабря

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 29 декабря в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (8 016 221 31 21),

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (8 021 222 22 22),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (8 023 233 12 37),

председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (8 015 273 56 44),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (8 017 500 41 60),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (8 022 250 18 69),

председатель Мингорсовета депутатов Панасюк Василий Васильевич (8 017 222 44 44).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-