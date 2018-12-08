Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-