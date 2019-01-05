Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Коротин Николай Николаевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-