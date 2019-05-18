Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

и.о. председателя, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (8 015 273 56 44),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (8 022 250 18 69),

заместитель председателя Мингорисполкома Крепак Александр Петрович (8 017 222 44 44).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-