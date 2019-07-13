Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (8 023 233 12 37),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-