Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:
первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),
заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),
заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),
председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),
первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),
управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),
председатель Минского горсовета депутатов Панасюк Василий Васильевич (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-