Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Акулич Василий Иванович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-