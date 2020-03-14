Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

первый заместитель председателя Мингорисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-