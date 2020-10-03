3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121);

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644);

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160);

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869);

председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-