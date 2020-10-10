Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы сегодня проводят прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121);

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222);

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237);

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644);

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160);

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869);

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-