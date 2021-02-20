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20 февраля 2021, 09:00

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна ( 80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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