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27 февраля 2021, 09:00

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869);

председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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