Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869);

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-