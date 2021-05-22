Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Шулейко Юрий Витольдович (80162213121),

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-