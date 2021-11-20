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Общество
20 ноября 2021, 09:03

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

председатель Гомельского облсовета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Кручанов Александр Владимирович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),

председатель Мингорсовета депутатов Бугров Андрей Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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