Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Зайчук Валентин Михайлович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Курленко Денис Николаевич (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

председатель Мингорисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-