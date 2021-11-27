Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 27 ноября 2021
Минск +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:38 Число жертв автобусной аварии в Мексике возросло до 21 В мире
09:33 Светофоры на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной в Минске временно не работают Регионы
09:30 ГПК проводит прямую телефонную линию Общество
09:28 Председатель Госкомимущества проводит прямую телефонную линию Общество
09:21 "Нью-Джерси" уступил "Нэшвиллу" в матче чемпионата НХЛ Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с беженцами на границе, "Мост дружбы" и олимпийский форум Общество
00:48 В ВОЗ сообщили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса В мире
26.11.21
26.11.21 23:59 Несколько полицейских пострадали в ходе протестов в Иране В мире
26.11.21 23:20 Щекин: ментально Беларусь и Запад всегда будут врагами Общество
26.11.21 23:03 Жук: в ЕС организовали медиаспектакль о миграционном кризисе на границе с Беларусью Общество
26.11.21 22:44 Шпилевская: приезд Лукашенко на границу к беженцам был как холодный душ для западной прессы Общество
26.11.21 22:17 Ник Бэйлен принес победу "Трактору" над "Локомотивом" в чемпионате КХЛ Спорт
26.11.21 21:59 Фестиваль фейерверков в Таиланде открылся с карантинными ограничениями В мире
26.11.21 21:54 В СНГ намерены разработать план сотрудничества в области фундаментальных наук Общество
26.11.21 21:51 Российский сенатор: Польша искусственно создает кризис с беженцами на границе Общество
26.11.21 21:49 Торги в Лондоне завершились максимальным за год падением индексов на фоне нового штамма COVID-19 В мире
26.11.21 21:43 Житель Мозыря нелегально продавал б/у автозапчасти Происшествия
26.11.21 21:39 В Мексике автобус попал в ДТП: погибли 19 человек В мире
26.11.21 21:34 Червяков: формула инвестиционного развития регионов реализуется в новых производственных проектах Экономика
26.11.21 21:27 Театр эстрады представит премьеру музыкальной комедии "Женитьба Рабиновича" 30 ноября Афиша
26.11.21 21:18 Футболисты России сыграют с поляками в квалификации ЧМ Спорт
26.11.21 21:11 Депутат: белорусы вслед за государством протянули руку помощи беженцам Общество
26.11.21 21:02 ЕК предложила Евросоюзу запретить въезд из стран, где выявлен новый штамм коронавируса В мире
26.11.21 20:49 Карпенко: главные позиции системы образования неизменны - качество образования и подготовка кадров Общество
26.11.21 20:42 В Минске автомобиль скорой помощи насмерть сбил мужчину на переходе Происшествия
26.11.21 20:24 Представители научного сообщества стран СНГ приняли декларацию в контексте глобальных вызовов Общество
26.11.21 20:08 Израиль из-за нового штамма COVID-19 запретит въезд иностранцам из всех стран Африки, кроме севера В мире
26.11.21 20:00 Карпенко: в школах профили должны открываться под потребности экономики Общество
26.11.21 19:40 Победителем фестиваля "Лістапад" стал фильм "Илхак" узбекского режиссера Джахонгира Ахмедова Культура
Все новости
Все новости
Общество
27 ноября 2021, 09:00

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Зайчук Валентин Михайлович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Курленко Денис Николаевич (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

председатель Мингорисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
обращения граждан прямая линия
Новости рубрики Общество
Фото из архива ГПК проводит прямую телефонную линию
Фото из архива Председатель Госкомимущества проводит прямую телефонную линию
Картина дня: встреча Лукашенко с беженцами на границе, "Мост дружбы" и олимпийский форум
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: ментально Беларусь и Запад всегда будут врагами
Скриншот видео "Беларусь 1" Жук: в ЕС организовали медиаспектакль о миграционном кризисе на границе с Беларусью
Скриншот видео "Беларусь 1" Шпилевская: приезд Лукашенко на границу к беженцам был как холодный душ для западной прессы
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с беженцами на границе, "Мост дружбы" и олимпийский форум
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку
Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе
Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину
Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход
Депутат: белорусы вслед за государством протянули руку помощи беженцам
Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм
Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь
Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными
Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников
Пархамович проведет прямую телефонную линию 27 ноября
ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.