Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121);

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237);

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич (80152735644);

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160);

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869);

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-