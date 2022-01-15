Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 15 января 2022
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:18 Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти Общество
10:00 Из-за урагана в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов Происшествия
09:52 Политолог: ОДКБ не позволит американцам сменить власть в своих странах насильственным путем Общество
09:38 Старшеклассник с ножом напал на абитуриентов Токийского университета В мире
09:28 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках Регионы
09:11 Гандболисты Польши победили австрийцев в матче чемпионата Европы Спорт
09:02 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
07:00 Картина дня: награды спортсменам и работникам СМИ, рост семейного капитала и последствия ураганного ветра Общество
00:36 В Нидерландах решили ослабить антикоронавирусные ограничения с 15 января В мире
14.01.22
14.01.22 23:58 Стоимость Brent превысила $86 за баррель В мире
14.01.22 23:22 Марков: задача финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ - делать больно своему государству Общество
14.01.22 23:10 Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию Спорт
14.01.22 22:47 Жук: беглая оппозиция поддержала протесты в Казахстане, потому что террористы поддерживают террористов Общество
14.01.22 22:26 Жук: оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада Политика
14.01.22 22:09 Иван Эйсмонт: события в Казахстане похожи на террористическую атаку с элементами цветной революции Политика
14.01.22 21:59 В Турции за год было введено более 138 млн доз вакцин от COVID-19 В мире
14.01.22 21:53 Электроснабжение в 249 населенных пунктах Могилевской области восстановлено Регионы
14.01.22 21:49 Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50% В мире
14.01.22 21:46 Белорусские гандболисты проиграли команде Германии в первом матче ЧЕ Спорт
14.01.22 21:37 На севере Танзании более 62 тыс. животных погибли от засухи В мире
14.01.22 21:34 Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель В мире
14.01.22 21:33 "Витебск" переиграл "Гомель" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
14.01.22 21:23 В Германии впервые с начала пандемии суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 90 тыс. В мире
14.01.22 21:04 Поврежденные крыши, поваленные деревья: в Гомельской области ликвидируют последствия стихии Регионы
14.01.22 21:02 Посол Ермолович: уверен, что белорусы придут на референдум и поддержат поправки в Конституцию Общество
14.01.22 20:53 В России быстро растет число положительных тестов на COVID-19 В мире
14.01.22 20:43 В Минске авто сбило женщину-пешехода Происшествия
14.01.22 20:38 Энергетики Гомельской области мобилизовались для восстановления электроснабжения Регионы
14.01.22 20:28 Умер режиссер Жан-Жак Бенекс В мире
14.01.22 19:54 В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире
Все новости
Все новости
Общество
15 января 2022, 09:02

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237);

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич (80152735644);

председатель Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160);

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869);

председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь обращения граждан
Новости рубрики Общество
Фото из архива Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти
Фото из архива Политолог: ОДКБ не позволит американцам сменить власть в своих странах насильственным путем
Картина дня: награды спортсменам и работникам СМИ, рост семейного капитала и последствия ураганного ветра
Фото из архива Марков: задача финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ - делать больно своему государству
Фото Reuters Жук: беглая оппозиция поддержала протесты в Казахстане, потому что террористы поддерживают террористов
Фото из архива Посол Ермолович: уверен, что белорусы придут на референдум и поддержат поправки в Конституцию
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: мы многое сделали, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась
Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны
Утвержден размер семейного капитала на 2022 год
Стационары готовят к возможному увеличению заболеваемости COVID-19
Топ-новости
Картина дня: награды спортсменам и работникам СМИ, рост семейного капитала и последствия ураганного ветра
Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане: всю кашу заварили страны Запада
Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой
Из-за урагана в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов
Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Политолог: ОДКБ не позволит американцам сменить власть в своих странах насильственным путем
Костевич: проект новой Конституции базируется на мощном социальном блоке
Жук: оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада
Офисы цифровизации и условия для IT-проектов: что предлагается в проекте нового указа
"Белэнерго": над восстановлением электроснабжения работают 340 человек и 70 единиц техники
Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115
В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений
Карчевская: достойные идеи в сфере культуры всегда найдут воплощение
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.