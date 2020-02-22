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Общество
22 февраля 2020, 09:01

Мингорисполком и облисполкомы сегодня проведут прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Прямые телефонные линии власти с населением"
Мингорисполком и облисполкомы 22 февраля проведут прямые телефонные линии
Мингорисполком и облисполкомы сегодня проведут прямые телефонные линии

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Сивак Анатолий Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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