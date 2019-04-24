Мингорисполком уточнил список объектов недвижимости, которые не могут быть отчуждены

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком уточнил список столичных объектов недвижимости, находящихся в собственности города, которые не могут быть предложены для отчуждения. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете по имуществу.

В частности, не могут быть предложены для отчуждения находящиеся в собственности города Минска объекты недвижимости, расположенные на Минском Комаровском, Чижовском и Курасовщинском рынках, а также в торговых центрах "Купаловский", "Партизанский" и "Столица".

Кроме того, к этой категории отнесены объекты, являющиеся частью недвижимого имущества (изолированного помещения, капитального строения), в состав которого входят места общего пользования и которое предоставлено в пользование двум и более арендаторам, а также объекты недвижимости, расположенные в первой экономико-планировочной зоне Минска.-0-