Миниформ: неоценимы мужество и героизм людей, готовых жертвовать собой во благо мира и спокойствия граждан

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси выражает глубокие соболезнования и слова поддержки родным, близким и коллегам сотрудника Комитета государственной безопасности, отдавшего свою жизнь при исполнении служебного долга. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Мужество и героизм таких людей, готовых пожертвовать собой во благо мира и спокойствия наших граждан, неоценимы. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами", - отметили в Мининформе. - 0-.