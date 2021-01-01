Минималка, пенсионный возраст и стаж, условия для многодетных - что изменилось для белорусов с 1 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2021 года в Беларуси вступают в силу некоторые изменения в социальной сфере, сообщает БЕЛТА.

Базовая ставка выросла до Br195

Величина базовой ставки в Беларуси с 1 января составляет Br195 (она увеличилась на Br10).

Базовая ставка применяется при оплате труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Ожидается, что зарплаты вырастут во втором полугодии 2021 года - примерно у 800 тыс. работников.

Базовая величина вырастет до Br29

Прежде базовая величина составляла Br27, таким образом, с 1 января она увеличилась на Br2.

От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат населению.

Минимальная зарплата повышается

Месячная минимальная заработная плата в Беларуси с 1 января 2021 года устанавливается в размере Br400.

Ниже этой суммы наниматель не имеет права оплачивать труд при условии, что работник трудится на полную ставку и выполняет нормативный объем работ.

Пенсионные новшества

С 1 января в Беларуси пенсионный возраст стал больше еще на полгода. Белорусские мужчины теперь будут выходить на пенсию с 62,5 года, а женщины - с 57,5. Изменился и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. Он равен 18 годам. Поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста предполагает, что к 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет. Аналогично на полгода повышается и минимальный страховой стаж, который к 2025 году составит 20 лет.

Также период, за который берут заработок для расчета пенсий, увеличен на один год - до 27 лет подряд стажа работы.

Пенсионные новшества введены и для тех, кто не смог выработать необходимый страховой стаж для трудовой пенсии по возрасту и претендует лишь на социальную пенсию. С 1 января им доступна своеобразная "урезанная" трудовая пенсия по возрасту. Ее размер зависит от страхового стажа и будет составлять от 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера за 10 лет до 100% этого бюджета за 19 лет (за каждый полный год свыше 10 лет дополнительно прибавляется 3%).

Работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии согласно закону "О пенсионном обеспечении" взамен досрочной профессиональной пенсии согласно закону "О профессиональном пенсионном страховании".

Наконец, с 1 января 2021 года установлены новые тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование для перечня категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

Изменения для многодетных, вдов и людей с инвалидностью

С 1 января 2021 года при назначении пенсии будет иначе рассчитываться трудовой стаж для женщин, имеющих четверых и более детей. Им в общий стаж может быть включено дополнительно еще три года - в общей сложности получится 12 лет. Назначать им трудовые пенсии будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (сейчас - 17 лет 6 месяцев).

Право на пенсию по потере кормильца получили граждане, которым по месту работы предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, но при этом они не являются ИП, нотариусами, адвокатами или ремесленниками. Перечисленные исключения получают право на пенсию, если на время декрета приостановили соответствующую деятельность.

Чтобы поддержать родителей, которые ухаживали за детьми-инвалидами с третьей и четвертой степенью утраты здоровья, впоследствии признанными инвалидами с детства I группы, социальная пенсия для них увеличена почти в два раза - до 130% наибольшей величины БПМ пенсионера за два последних квартала (рост в январе с Br129 до Br253,7). При этом речь идет о тех, кто ухаживал за инвалидом не менее 20 лет.

Людям, которые находились на инвалидности I и II группы не менее 10 лет, требуемый страховой стаж снижается на 6 месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности. Если нахождение на инвалидности составляет 21 год и более, для трудовой пенсии по возрасту будет достаточно иметь 5 лет страхового стажа. Одновременно для инвалидов I и II группы, в том числе инвалидов с детства, снижен общий стаж для назначения пенсии по возрасту. Для женщин - с 20 до 15 лет, для мужчин - с 25 до 20 лет.

Бесплатная попытка ЭКО

Супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний теперь будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения.

Пройти процедуру можно в РНПЦ "Мать и дитя", 2-м роддоме в Минске и Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре с консультацией "Брак и семья".

Финансируется такая попытка ЭКО за счет республиканского бюджета.

Усовершенствована система государственных социальных стандартов

Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики изложена в новой редакции.

В частности, в области ЖКХ увеличен норматив по удельному освещению улиц, в сфере культуры скорректирован норматив обеспеченности расходов на культуру в расчете на одного человека и др.

На основе системы государственных соцстандартов облисполкомы и Мингорисполком устанавливают перечни соцстандартов по обслуживанию населения для административно-территориальных единиц (области, районы и города областного подчинения) с учетом их специфики и развития инфраструктуры.

Шире возможности получения социальных услуг

Усовершенствован перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания - с учетом растущей потребности населения в соответствующей помощи.

В стационарных учреждениях, во-первых, увеличен норматив обеспеченности услугой социальной передышки для поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, с 28 до 56 дней в году. Социальная передышка - это временное определение ребенка в учреждение соцобслуживания, чтобы родители в это время могли решить накопившиеся бытовые проблемы. Во-вторых, введены услуги дневного пребывания в стационарных учреждениях для инвалидов и пожилых, которым нужна посторонняя помощь.

Изменены нормативы оказания отдельных услуг территориальных центров социального обслуживания населения. Например, пересмотрены критерии для периодичности предоставления услуг по уходу за нетрудоспособными гражданами. Ориентир - потребности человека. Периодичность услуг будет закрепляться соответствующим договором.

Услуги, связанные с поддержанием порядка в жилом помещении (на селе - в том числе на придомовой территории), и другие, не связанные с уходом (по доставке овощей и топлива из хранилища, сдаче вещей в стирку, химчистку, ремонт, растопке печей и др.), теперь доступны только одиноким и проживающим отдельно от трудоспособных членов семьи гражданам.

С 36 до 90 часов в год увеличен норматив оказания услуг переводчика жестового языка.

Родители, которые пользуются услугами няни, теперь могут оставлять детей с ней один на один на больший период времени - до 10 часов. Еще один бонус: семьи, в которых оба родителя либо родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы, теперь могут рассчитывать на услугу няни до исполнения ребенку 6 лет (до достижения школьного возраста) вместо 4 лет.

Введены новые социальные услуги: ТЦСОНы теперь будут предлагать услугу дневного присмотра для граждан, которые уже не могут контролировать свое поведение, в том числе для страдающих деменцией. Появятся кружки на дому для выпускников центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которые по состоянию здоровья не могут посещать отделение дневного пребывания. Попали в перечень такие социально-бытовые услуги, как мытье посуды, чистка унитаза, мытье холодильника, а также услуга по обучению родственников навыкам ухода за нетрудоспособными гражданами.

Меняется механизм реализации государственного социального заказа в области соцобслуживания. Бюджетные субсидии пойдут не только на оплату труда работников негосударственных некоммерческих организаций, но и на проезд (когда для оказания услуг используется общественный транспорт), на услуги электросвязи для приема-передачи сообщений лиц с нарушением слуха.

На оказание социальных услуг в рамках договора ренты с 1 января могут претендовать собственники жилья, достигшие 70-летнего возраста, у которых нет близких, обязанных по закону их содержать, или людей, получающих пособие за соответствующую работу. Из средств местных бюджетов плательщик ренты должен уплачивать членские и иные взносы, обязательные платежи организаций собственников (если получатель ренты является членом ТС), а также обеспечить доставку получателя ренты и принадлежащего ему имущества в стационарное учреждение, если социальные услуги будут оказываться в доме-интернате.

Трудоустройство и оплата труда освобожденных из исправучреждений

С 1 января ФСЗН будет частично компенсировать затраты нанимателей по оплате труда граждан, освобожденных из исправительных учреждений, принятых на работу по направлению органов по труду, занятости и социальной защите. Но при условии, что эти люди зарегистрировались безработными в течение 6 месяцев с даты их освобождения и не смогли трудоустроиться на подходящую работу по независящим от них причинам в течение одного месяца (ранее - в течение трех месяцев) с даты регистрации в качестве безработных. Либо если они зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.

Из средств государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения также финансируются расходы бюджетных организаций и организаций, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности, на организацию временной трудовой занятости молодежи.-0-