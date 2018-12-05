Минимальная заработная плата в Беларуси с 1 января 2019 года увеличивается до Br330

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2019 года изменяется размер месячной минимальной заработной платы, он устанавливается в размере Br330. Такое решение принято постановлением Совета Министров от 5 декабря 2018 года №870, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 января 2018 года размер МЗП составлял Br305.

Документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы".

Размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной МЗП на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года (установленной для соответствующих категорий работников нанимателем) и количества месяцев календарного года.

Наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при должном выполнении обязанностей работником. При этом МЗП применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже установленного правительством.

Увеличение МЗП способствует усилению социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников всех организаций отраслей экономики независимо от формы собственности. В Минтруда и соцзащиты отметили, что МЗП является государственным минимальным социальным стандартом в области оплаты труда, обеспечивающим соцзащиту работников в сфере трудовых отношений.-0-