Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут в Беларуси с 1 августа

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br230,91 Увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 19 июля 2019 года №37 БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br230,91.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин) с учетом доплаты в 20% средней заработной платы составит Br242,88.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров составит для людей в возрасте 80 лет и старше - Br57,73, для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br43,3. Надбавка для инвалидов I группы составит Br57,73, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br28,87.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br254, инвалидам с детства II группы - Br219,36, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br196,27, инвалидам III группы - Br173,18, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br115,46, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br184,73 до Br254.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, составит Br230,91 (в случае ухода за одним таким человеком) и Br277,09 (за двумя и более).

Размер пенсии повысится и для других категорий получателей: героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и др.-0-