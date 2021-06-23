Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля составит 0,5 БВ

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля 2021 года будет составлять 0,5 БВ. Это предусмотрено законом от 6 января 2021 года №90-З "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства", который вступит в силу с этой даты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Законом в том числе предусмотрены изменения, касающиеся порядка определения подлежащего к взысканию размера принудительного сбора.

В Минюсте отметили, что базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, однако будет установлен его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу.

Как и в настоящее время, размер принудительного сбора по общему правилу будет составлять 10% от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного имущества, однако его минимальный размер не может быть менее 0,5 базовой величины, действующей на момент вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора.

В Минюсте полагают, что своевременное исполнение своих финансовых обязательств должниками до возбуждения исполнительного производства, а также в срок для добровольного исполнения исполнительного документа, предоставленный судебным исполнителем, позволит избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с уплатой принудительного сбора.

В связи с этим Министерство юстиции обращает внимание на имеющуюся возможность воспользоваться информационным ресурсом "Реестр задолженностей по исполнительным производствам", размещенным на интернет-портале министерства для получения справочной информации о наличии задолженности по исполнительным производствам.-0-