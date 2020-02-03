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03 февраля 2020, 19:51

Минимальный срок пребывания в ЛТП для завсегдатаев этих учреждений могут увеличить

В лечебно-трудовом профилактории. Фото из архива
В лечебно-трудовом профилактории. Фото из архива

3 февраля, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Для граждан, которые направлялись в ЛТП три и более раз, минимальный срок нахождения в таких учреждениях могут увеличить по решению суда с одного года до двух. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Александр Данченко.

Новация содержится в изменении в закон "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них". Поправки депутатский корпус планирует рассмотреть в первом чтении уже на предстоящей весенней сессии.

Парламентарий напомнил, что в ЛТП направляются трудоспособные граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые систематически привлекаются к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропов, токсических или иных одурманивающих препаратов. "В данные учреждения помещают неработающих и трудоспособных, тех, кто ведет асоциальный образ жизни и над которыми установлен превентивный надзор либо профилактическое наблюдение. Наши люди уже отвыкли от того, что кто-то идет по улице и на ходу пьет пиво, а иногда еще делает это и возле детских площадок. Встречаясь с избирателями, отмечаю, что у общества есть потребность навести более четкий порядок в данной законодательной сфере", - добавил Александр Данченко.

Проект закона также предусматривает деление ЛТП на два вида в зависимости от условий принудительной изоляции. Первый касается граждан, впервые направляемых в эти учреждения. Там предлагается создать локальные участки для содержания спецконтингента с высоким уровнем реабилитационного потенциала и возможностью сокращения их срока нахождения в лечебно-трудовом профилактории.

Второй вид предназначен для лиц, ранее судимых, а также направленных в ЛТП во второй и последующие разы. Для них планируется регламентировать сокращение продолжительности личного времени с трех до одного часа и уменьшение жилой площади на одного человека в спальном помещении с 2,5 до 2 кв.м. Кроме того, для них, в соответствии с нормами для содержащихся в исправительных учреждениях, могут изменить количество разрешенных к получению посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов.

"В поправках к закону упоминается и третья категория граждан. Они размещаются отдельно. Это те люди, которые добровольно изъявили желание на проведение лечения от хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании, и дали согласие на оказание им психиатрической помощи в соответствии с законодательством о здравоохранении", - отметил депутат.

Во многом подготовка правовых изменений направлена на корректировку действующего закона в части приведения его в соответствие с декретом №3, который вводит новое понятие - трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Смысловое наполнение данному понятию ("ведение асоциального образа жизни") впервые дается именно в законопроекте. Оно означает злоупотребление гражданином алкоголем, наркотиками и т.п. и совершение правонарушений под воздействием данных веществ.

Изменение в закон о порядке и условиях направления граждан в ЛТП профильная парламентская комиссия обсудит на заседании 4 февраля.-0-

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