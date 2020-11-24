Мининформ большинство своих конкурсов передаст другим ведомствам - Легкий

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации сконцентрируется на меньшем количестве конкурсов, остальные передаст ведомствам. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы насчитали 22 конкурса, организаторами которых являемся. На следующий год хотим, чтобы осталось не более 6. Министерство информации сконцентрируется на меньшем количестве проектов, что позволит поднять их на более высокий уровень, - отметил замминистра. - Многие конкурсы у нас носят ведомственный характер, их планируем полностью передать ведомствам. Мы всегда готовы подставить плечо нашим силовым структурам, но не всегда есть возможность максимально эффективно и полно включиться в организацию их конкурсов".

Изменения связаны в том числе с тем количеством работ, которые приходят на конкурсы. "Например, в этом году на республиканский творческий конкурс "Под знаком Года малой родины!" поступило 142 проекта, 120 из которых - от региональных средств массовой информации", - добавил первый замминистра.

По словам Павла Легкого, обязательно останутся конкурсы "Крепка семья, крепка держава", "Жатва: и хлебом едины", а также "Под знаком Года малой родины!".-0-