Мининформ дал старт конкурсу среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации приглашает к участию в ежегодном республиканском конкурсе на лучшее освещение в СМИ, сетевых изданиях и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва: и хлебом едины", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В конкурсе могут участвовать материалы, опубликованные в печати, сетевых изданиях либо вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2019 года.

Заявки принимаются по 1 октября по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11 с пометкой "На конкурс "Жатва: и хлебом едины". Итоги будут подведены ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений во время уборочной страды - 2019, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на положительном примере лучших семейных экипажей, трудовых коллективов.

Организатором конкурса выступает Министерство информации.-0-