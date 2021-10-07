Мининформ: документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство информации документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства "Комсомольской правды" в Беларуси" сообщаем, что на сегодняшний день в Министерство информации документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали. Вместе с тем 5 октября в Мининформ обратилось ЗАО "БелКП-ПРЕСС" (субъект хозяйствования Республики Беларусь) с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу www.kp.by - отметили в ведомстве. - При этом в письме за подписью генерального директора ЗАО С.В.Янковича указано, что они принимают во внимание правовую оценку, которая была дана рассматриваемой публикации и гарантируют доведение данной правовой оценки до работников редакции с целью недопущения в последующем появления материалов, нарушающих требования законодательства".

В Мининформе подчеркнули, что данное обращение будет рассмотрено в установленном законодательством порядке.-0-