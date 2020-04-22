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22 апреля 2020, 11:44

Мининформ, издательства и "Белкнига" подготовили проекты к 75-летию Великой Победы

Фото zviazda.by
Фото zviazda.by
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации совместно с государственными издательствами и ОАО "Белкнига" реализуют проекты, приуроченные к 75-летию Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Под патронажем Министерства информации издательством "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки" к юбилейной дате реализован один из наиболее значимых проектов на территории постсоветского пространства - "Беларусь помнит. Во имя жизни и мира". В него вошли четыре уникальных издания: "Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны", "Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать. Иллюстрированная энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной войны", "Созвездие героев земли белорусской" и только что вышедший из типографии экземпляр "Савецкія святы і партызанскія парады на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны". Издания включают в себя неизвестные ранее факты о Великой Отечественной войне. Собранный материал во многом проливает свет на события, которые до сих пор считались белыми пятнами в истории.

В серии научно-популярных книг "Беларусь. Трагедия и правда памяти" на белорусском, русском, английском и немецком языках выпущены книги "Хатынь. Трагедия белорусского народа", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке", "Масюковщина. Трагедия советских военнопленных", "Озаричи. Дорога смерти", "Осиповичи. Трагические страницы истории". Уникальные научно-популярные издания подготовлены на серьезной научной, источниковедческой, документальной базе. Особенность их в том, что документы и иллюстративные материалы публикуются впервые. В них использованы редчайшие архивные документы, информация, которая буквально по крупицам собиралась из многочисленных архивов.

Среди знаковых изданий художественно-публицистической и литературно-художественной направленности - книга "Маленькие солдаты большой войны" и издание "Память бережно храним", которое вышло в серии "Белорусская детская энциклопедия".

Сегодня все больше востребован так называемый сторинг - события и явления, показанные через призму конкретного человека. Именно эту нишу в нашей стране занимает художественная литература. Среди таких проектов, посвященных юбилейной дате, - книги известных авторов Николая Смирнова "Партизанский "второй фронт" в Беларуси: имена, факты, операции НКВД (НКГБ) в тылу врага" (издательский дом "Звязда") и Вячеслава Бондаренко "Самый долгий день" (Полиграфкомбинат им. Я.Коласа). Впервые роман был издан в 2015 году, второе издание расширено и дополнено.

Фронтовики, партизаны, подпольщики - все добывали Великую Победу. Но был еще один фронт - трудовой. Об этом проект издательства "Беларусь" - "Трудовая Беларусь - фронту", в котором на основе исследования обширного документального материала подробно рассматриваются эвакуация из республики населения и материальных ценностей, деятельность фабрично-заводских коллективов Беларуси по перестройке экономики на военный лад в восточных регионах СССР. Отражена также роль белорусских ученых, писателей, художников, приближавших Победу в советском тылу.

В серии "Залатая калекцыя беларускай літаратуры" в издательстве "Мастацкая літаратура" вышел 19-й том "Паэзія перыяду Вялікай Айчыннай вайны".

В преддверии празднования юбилейной даты в сети книжных магазинов ОАО "Белкнига" по всей стране проекты, посвященные этой теме, будут особо представлены и выделены импровизированной лентой с символом акции "Беларусь помнит".-0-

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