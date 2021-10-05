Мининформ: "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским СМИ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским СМИ, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"В связи с возникающими запросами Министерство информации сообщает, что "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским средством массовой информации (свидетельство о регистрации СМИ от 05.06.2009 № 463), учредителем которого выступает резидент Республики Беларусь ЗАО "БелКП-ПРЕСС", - отметили в ведомстве.

Накануне председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев заявил БЕЛТА, что чрезвычайно острая реакция российских коллег на задержание белорусского журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко вызывает недоумение. "Некоторое недоумение вызвала чрезвычайно острая реакция наших коллег в Российской Федерации. До недавнего времени это абсолютно легальное, на законных основаниях действующее в Беларуси, соблюдающее законы Беларуси средство массовой информации. Да, оно имеет франшизу российского издательского дома "Комсомольская правда", но юридически и фактически это белорусское средство массовой информации. Поэтому в нашей компетенции, в нашей зоне ответственности защищать и этого журналиста, и эту редакцию", - сказал Андрей Кривошеев.

Он добавил, что редакционная политика "КП в Беларуси" действительно неоднократно становилась предметом обсуждения и довольно жарких дискуссий в профессиональном журналистском сообществе, в том числе с участием Владимира Сунгоркина, главного редактора ИД "Комсомольская правда". В ходе дискуссий он неоднократно подчеркивал независимость редакционной политики "КП в Беларуси" от Москвы и статус "Комсомольской правды в Беларуси" как белорусского СМИ. "В этой связи острая реакция Владимира Николаевича на сообщение о задержании Геннадия Можейко и его эмоциональный комментарий также вызывают определенное недоумение", - считает Андрей Кривошеев. -0-

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