Мининформ наградил лучших журналистов 2021 года

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Министерства информации сегодня состоялась торжественная церемония награждения представителей отрасли по итогам 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Почетные грамоты Министерства информации получили политический обозреватель "СБ. Беларусь сегодня" Максим Осипов и начальник отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь БЕЛТА Владимир Матвеев.

Нагрудный знак "Выдатнiк тэлебачання i радыё" получил первый заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный канал" Дмитрий Бочков.

На заседании коллегии Мининформа также обнародовали итоги республиканского творческого конкурса "Год народного единства" на лучшее освещение в средствах массовой информации тематики Года народного единства. В номинации "Лучшие фотоматериалы, опубликованные республиканскими информационными агентствами" дипломом I степени отмечено агентство БЕЛТА.-0-