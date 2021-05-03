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Общество
03 мая 2021, 19:06

Мининформ объявил конкурс на лучшее освещение Года народного единства

Фото из архива
Фото из архива
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации объявляет конкурс на лучшее освещение Года народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

К участию в конкурсе допускаются средства массовой информации, зарегистрированные в Беларуси в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники СМИ по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции телевизионного, радиовещательного, печатного средства массовой информации, сетевого издания, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

Материалы, предусмотренные инструкцией о порядке проведения в 2021 году республиканского творческого конкурса "Год народного единства", с 1 по 12 декабря 2021 года представляются в Министерство информации с пометкой "На конкурс "Год народного единства" по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11, каб.425.

Основные цели творческого конкурса "Год народного единства" - проведение государственной информационной политики, направленной на обеспечение государственных и общественных интересов, формирование и укрепление у населения гражданско-патриотических, духовно-нравственных качеств, белорусской идентичности, чувства единства в приумножении исторического и духовного наследия, проявившегося в подвигах и достижениях белорусского народа, приобщение молодого поколения к историко-культурным ценностям, приобретенным совместными усилиями белорусского народа за годы независимости страны, сплочение белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте ведомства.-0-

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