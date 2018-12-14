Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ограничило доступ к одиннадцати интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, сообщили БЕЛТА в Мининформе.

Такое решение принято 13 декабря в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".-0-