Мининформ ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ограничило доступ к одиннадцати интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, сообщили БЕЛТА в Мининформе.
Такое решение принято 13 декабря в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".-0-
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