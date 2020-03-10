Мининформ ограничил доступ к 132 сайтам за продажу наркотиков

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси приняло решение об ограничении доступа к 132 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Данное решение было принято в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел. Доступ к сайтам ограничен с 9 марта.-0-