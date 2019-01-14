Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу займов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении займов неограниченному кругу лиц, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Такое решение министерство приняло в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 закона "О средствах массовой информации".-0-