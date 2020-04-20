Мининформ ограничил доступ к 66 интернет-ресурсам за продажу наркотиков

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ограничило доступ к 66 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Решение было принято в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.

Кроме того, принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу pravda-sotrudnikov.com за невыполнение его владельцем требования Министерства информации об устранении нарушений законодательства Беларуси о средствах массовой информации.-0-