Мининформ ограничил доступ к 80 сайтам виртуальных казино и букмекерских контор

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании уведомлений налоговых органов Министерство информации ограничило доступ к 80 интернет-ресурсам. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Поводом для блокировки послужили нарушения законодательства об игорном бизнесе, выявленные налоговыми инспекциями Гомельской, Гродненской областей и Минска.

"Очередное решение Мининформа об ограничении доступа коснулось 80 интернет-ресурсов, которые содержали информацию об организации азартных игр без наличия специального разрешения. В этот перечень вошли главным образом интернет-сайты виртуальных казино и букмекерских контор", - отметили в Мининформе.-0-