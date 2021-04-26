Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За продажу наркотиков ограничен доступ к 99 интернет-ресурсам. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел, Министерство информации 26 апреля приняло решение об ограничении доступа к 99 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов", - отметили в ведомстве.-0-