Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
"В соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, руководствуясь статьями 38, 511 закона "О средствах массовой информации", Министерство информации 13 августа приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении ведомства.-0-
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