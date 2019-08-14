Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, руководствуясь статьями 38, 511 закона "О средствах массовой информации", Министерство информации 13 августа приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении ведомства.-0-