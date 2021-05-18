Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании уведомления Генеральной прокуратуры Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

"В соответствии со ст.38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - добавили в ведомстве.-0-