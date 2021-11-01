Мининформ ограничил доступ к копиям пяти интернет-ресурсов

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миниcтерство информации ограничило доступ к копиям пяти интернет-ресурсов. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.
"Министерство информации проводит постоянную работу по выявлению идентификаторов интернет-ресурсов, позволяющих получить доступ к сайтам, в отношении которых ранее приняты решения об ограничении доступа, в том числе копий таких интернет-ресурсов. На минувшей неделе Мининформ в БелГИЭ направил очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu,spring96.org,svaboda.org", - рассказали в Мининформе.-0-