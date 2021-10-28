Мининформ ограничил доступ к ряду новостных интернет-ресурсов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич.

"Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов - Deutsche Welle, "Настоящее время" и "Новый час". Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда", - рассказал Андрей Кунцевич.

Первый замминистра напомнил, что в соответствии со ст.19 закона "О противодействии экстремизму" не допускается распространение экстремистских материалов. "При этом ст.38 Закона о СМИ устанавливает прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы, - добавил он. - Министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны".-0-