Мининформ ограничил доступ к семи интернет-ресурсам

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к семи интернет-ресурсам за продажу наркотиков и ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к пяти интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Кроме того, ограничен доступ к двум интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли", - говорится в сообщении ведомства.-0-