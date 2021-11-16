Мининформ осуждает действия польских силовиков в отношении белорусских и зарубежных журналистов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси осуждает действия польских силовиков в отношении отечественных и зарубежных журналистов, работающих на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В результате применения с польской стороны спецсредств многие из представителей медиа попали под действие неизвестной химической жидкости, вызывающей слезоточение, кашель, удушье, и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Кроме того, оказалась залита фото и видеоаппаратура", - отметили там.

Подобные действия Мининформ расценивает "как неприкрытое препятствование журналистам в осуществлении своей профессиональной деятельности и незаинтересованность официальных польских властей в объективном и всестороннем освещении событий, происходящих на белорусско-польской границе". -0-