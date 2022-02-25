Мининформ отреагировал на запрет трансляции "Беларусь 24" в Литве

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информацию о приостановлении трансляции телеканала "Беларусь 24" на территории Литвы Министерстве информации Беларуси воспринял как очередной факт удушения свободных медиа и плохо скрываемое желание литовских властей лишить граждан своей страны любой альтернативной информации. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"К большому сожалению, для официального Вильнюса подобные решения стали нормой и свидетельствуют о полном пренебрежении литовской стороной общепринятых демократических стандартов и принципов", - отметили в Мининформе.-0-