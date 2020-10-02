Мининформ поддерживает любые действия по укреплению информационного суверенитета Беларуси - Луцкий

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации поддерживает любые действия, направленные на укрепление информационного суверенитета Беларуси. Об этом БЕЛТА заявил министр информации Игорь Луцкий.

"Министерство информации полагает, что меры, принимаемые сегодня по совершенствованию деятельности зарубежных СМИ в Беларуси, действительно назрели достаточно давно, они отвечают интересам нашей страны, несомненно повысят эффективность информирования зарубежной общественности о жизни Беларуси и упростят условия аккредитации представителей иностранной прессы для работы на белорусском медиаполе", - отметил Игорь Луцкий.

Министр подчеркнул: "Со своей стороны Мининформ приветствует и поддерживает любые действия, направленные на укрепление информационного суверенитета Беларуси, ее безопасности в информационной сфере в целом".-0-